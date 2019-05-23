У бывшего кандидата в президенты Гвинеи Марии-Мадлен Диубате в Париже украли бриллиант, стоимость которого оценивается в десятки миллионов евро. Об этом пишут местные СМИ.

Как утверждает пострадавшая, драгоценный камень оценивается в 45 млн евро. Дама пригласила в отель специалистов, чтобы подтвердить стоимость бриллианта. Двое неизвестных пришли в отель. Они представились российскими экспертами по оценке драгоценностей. Во время осмотра камня мужчинам удалось незаметно его подменить.

Когда Диубате обнаружила подмену, преступники уже скрылись.

Инцидент произошел в восьмом парижском округе. Столичная полиция начала расследование по делу о краже, осуществленной организованной преступной группировкой. Информации о личности и гражданстве похитителей пока нет.

Ранее "Страна" писала о том, что украинская прима станцевала Венский вальс в бриллиантах стоимостью более 12 млн грн.

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