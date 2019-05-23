В четверг, 23 мая, курс гривни на межбанковском валютном рынке Украины снизился на 9 копеек - до 26,37 грн/$1 с 26,28 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,36-26,38 грн/$1. По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 23 мая снизился до 26,3266 грн/$1 с 26,3036 грн/$1.

В Национальном банке Украины установили официальные курсы гривни к иностранным валютам на 24 мая 2019 года:

100 долларов США - 2633.57

100 евро - 2933.53

100 польских злотых - 681.20

100 юаней - 380.69

10 российских рублей - 4.08

Объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 21 мая составил 318,6 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $276,6 млн. На остальную сумму участниками были куплены другие иностранные валюты.

Фото: bank.gov.ua

Как сообщала "Страна", во Всемирном банке подтвердили прогноз по замедлению роста ВВП Украины-2019. Приватбанк подал на Коломойского в суд США. Также стало известно, что в Украине ликвидировали еще один банк.

К концу 2019 года рейтинговое агентство Fitch прогнозирует падение украинской гривни до 32 за доллар. Потребности Украины во внешнем финансировании высоки и в дальнейшем будут только возрастать вследствие погашения в 2019 году внешних облигаций на $1,7 млрд, в 2020 году - на $2,4 млрд.