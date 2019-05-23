В пятницу, 24 мая, в Украине будет очень тепло, но снова - с дождями и даже градом. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети.

"Влажная погода с грозами, местами с шквалами и градом охватит большинство областей.

Это не означает, что лить будет, как в тропиках, день и ночь, солнце также порадует, однако зонты возьмите и грозу переждите в безопасном месте", - предостерегает синоптик.

По ее словам, температура воздуха днем в пятницу составит от + 21 до + 27 градусов. На Западе будет прохладнее - от + 17 до + 23 градусов.

Теплые дожди с грозой не обойдут стороной и Киев. Воздух в столице прогреется до +25-26 градусов.

"Пока устойчивого сухого периода не видно, периодические дожди с грозами - остаются", - предупредила Наталья Диденко.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что по Западной Украине пронеслась непогода со смерчем. Пострадали тысячи домов.

Также мы сообщали, что народный синоптик спрогнозировал аномально жаркое лето в Украине.