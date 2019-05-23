Если Украина не выполнит требования Международного валютного фонда, необходимые для получения очередного кредита, Всемирный банк прекратит сотрудничество с Киевом, что повлечет неминуемый экономический кризис. Об этом пишет УНИАН.

"Программа МВФ является отличной защитой для сохранения макроэкономической стабильности в стране. Мы считаем критически важным продолжить сотрудничество с МВФ в ближайшие три года. Мы призываем нового президента сохранить это сотрудничество", - сказала директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

По ее словам, если Украина не останется в программе МВФ, Всемирный банк не сможет сотрудничать со страной и оказывать поддержку украинскому бюджету. Кахконен призвала президента Украины Владимира Зеленского и его администрацию начать переговоры о новой долгосрочной программе с Фондом осенью текущего года.

В свою очередь, ведущий экономист Всемирного банка Фарук Кхан отметил, что сценария, при котором Украина "будет без МВФ и при этом в стране не наступит экономический кризис, не существует".

Напомним, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая. Глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия планирует работать в Украине две недели.

Однако уже 22 мая министр Кабинета министров Украины Александр Саенко заявил, что МВФ прекратил миссию в Украине на следующий день после приезда. Среди причин он назвал роспуск Верховной Рады и несформированность нового правительства.

Впрочем, в этот же день министр Саенко открестился от своих слов о прекращении работы миссии МВФ в Украине.

"Страна" также писала о том, что, по прогнозам JP Morgan, Украина может не получить ни одного транша МВФ в 2019 году. Причина этого - невыполнение ряда требований Международного валютного фонда, а также обещание премьера Гройсмана снизить цены на газ для населения, что противоречит достигнутым ранее договоренностям.