В операторе системы распределения "ПЭС-Энергоуголь" по требованию поставщика "последней надежды" - госпредприятия Укринтерэнерго - 23 мая отключил ряд объектов КП "Вода Донбасса" от электроснабжения. Тем самым подача воды была прекращена.

По состоянию на 16:00 в четверг без водоснабжения остались жители 16 населенных пунктов Константиновского и Торецкого районов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, прекращена подача воды потребителям сел: Белокузьминовка, Веролюбовка, Новодмитриевка, Молочарка, Стенки, Ижевка.

Кроме того, отключено электроснабжение насосной станции четвертого подъема Второго донецкого водопровода.

В результате прекращена подача воды потребителям населенных пунктов: Катериновка, Клебан-Бык, Заря, Романовка, Петровка, Новгородское, Степное, Александрово-Калиново, Яблуновка, Щербиновка.

По состоянию на начало апреля долг "Воды Донбасса" перед "Укринтерэнерго" составлял 277 млн грн, долг перед ПАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" – более 1 млрд грн.

Как сообщала "Страна", Медведчук объяснил, почему его оптимизм относительно Зеленского продержался недолго.

Напомним, что с 1 июня КПВВ на Донбассе увеличат время работы на 2,5 часа в день.