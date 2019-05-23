В день инаугурации президента Зеленского 21 мая предприниматель Игорь Коломойский встречался с главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым.

Об этом он сам рассказал в интервью видео-проекту УП "Четко интервью". "Встреча старых друзей. Два года не виделись", - ответил Коломойский на вопрос о мотиве разговора с Аваковым.

Природу этой дружбы предприниматель описывает так: "Боевое содружество. Я с Аваковым не был знаком лично до 2014 года, пока он не стал министром внутренних дел, а я губернатором (Днепропетровской области - прим. ред.)".

При этом Коломойский утверждает, что не имеет точек пересечения с собеседником в бизнесе: "Никогда не пересекались, не пересекаемся. Пока он при должности, скорее всего, и не будем пересекаться. У нас даже нет никаких наметок. Нет бизнес-идей, которые бы на сегодняшний день могли бы нас объединить. Даже теоретически".

На вопрос, имеет ли Зеленский намерение оставить Авакова на должности главы МВД, Коломойский ответил следующим образом: "Новый президент не имеет отношения к этой должности (главу МВД назначает Верховная Рада - прим.ред.). Так какие у него могут быть намерения в ту или иную сторону, если он к этой должности не имеет отношения?"

На ремарку о том, что, например, "Слуга народа" может выиграть выборы или войти в большинство и подать кандидатуру министра внутренних дел Арсения Авакова, олигарх ответил: "Безусловно". Однако, по мнению Коломойского, говорить об этом слишком рано.

"Я думаю, что они даже не обсуждали этот вопрос. До этого еще далеко. А какая будет коалиция – никто не знает", - сказал Игорь Коломойский.

"Верю ли я в то, что они возьмут больше 50% и смогут самостоятельно, не создавая коалицию, сформировать правительство? Это было бы очень смелое утверждение, скажем так. Но мне кажется, что какая-то коалиция все равно будет. Из двух или трех партий", – отметил предприниматель.

На вопрос о будущем Арсена Авакова и генерального прокурора Украины Юрия Луценко он предположил следующее: "Я думаю, что до выборов будут нормально работать, выполнять свои обязанности. Если вдруг не захотят хлопнуть дверью и пойти в политику, или просто отдохнуть. Там работать – не большой сахар. Кому-то кажется, что там медом намазано".

Видео: youtube.com/Українська правда

Как сообщала "Страна", Коломойский боролся с окружением Зеленского за главу Администрации президента. Он победил, но после этого "Приватбанк" подал на Коломойского в суд США.