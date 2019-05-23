Партию "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду возглавит советник президента Владимира Зеленского и экс-спикер его предвыборного штаба Дмитрий Разумков. Об этом журналистам сказал заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает "Украинская правда".

Отвечая на вопрос, кто поведет партию в парламент, он заявил: "Насколько я понимаю, это Дмитрий Разумков".

По словам Рябошапки, среди приоритетных законопроектов, над которыми планирует в ближайшее время работать президент, значится ответственность за незаконное обогащение, снятие иммунитета с народных депутатов, избирательный кодекс и урегулирование процедуры импичмента.

Напомним, Зеленский отказался вносить законопроекты в нынешнюю Раду.

Также мы сообщали, что на сайте президента появилось более десятка петиций против отставки Зеленского.