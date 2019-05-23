С 1 июня контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения на Донбассе перейдут на летний режим работы. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"С 1 июня 2019 года и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил будут осуществляться с 06:00 до 20:00", - говорится в сообщении.

На летний режим работы будут переведены:

КПВВ "Золотой" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";

КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут";

КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";

КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Волноваху)";

КПВВ "Гнутово" (село Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь";

КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".

Отметим, что с 1 марта КПВВ работали на весеннем графике работы - с 7:00 до 18:30. Таким образом их время работы увеличилось на 2,5 часа в день.