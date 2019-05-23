В четверг, 23 мая, на фоне информации об увеличении запасов сырья в США и заявлений Белого дома о компании Huawei стремительно продолжили падать цены на нефть. Об этом со ссылкой на данные торгов пишет "Корреспондент".

Так, цена фьючерсов на нефть марки Brent теряет более 4% и впервые с 1 апреля опустилась ниже отметки в 68 долларов за баррель, а падение котировок WTI уже превысило 5%. В частности, нефть Brent снижалась на 4,32%, до 67,91 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 5,01%, до 58,34 доллара.



Причиной такому резкому падения послужили обнародованные данные Минэнерго США о том, что за неделю по 17 мая коммерческие запасы нефти увеличились на 4,7 миллиона баррелей, или на 1%, до 476,8 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя — на 0,6 миллиона баррелей.



Кроме того, инвесторы опасаются ухудшения торгового конфликта между США и Китаем на фоне ситуации с компанией Huawei, которую американские власти внесли в "черный список".

Напомним, 22 мая нефть Brent упала до $71 за баррель на фоне роста запасов в США.

Между тем, ранее мы писали, что аналитики ждут, что скоро нефть Brent подорожает до $75 за баррель.