Министерство юстиции просит Администрацию президента предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверки назначенных руководителей ведомства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Минюст намерен получить информацию о главе АП Андрее Богдане, его первом заместителе Сергее Трофимове, заместителее Юрии Костюке, Кирилле Тимошенко, Руслане Рябошапке, Вадиме Пристайко.

"Сегодня направляю письмо в Администрацию президента Украины с разъяснением законодательства об очищении власти и его применении в отношении должности главы Администрации президента", – отметил Петухов.

По его словам, за проведение люстрационной проверки чиновника отвечает тот, кто его назначает. Если требования Закона "Об очищении власти" не выполняются, окончательное решение принимает суд.

"Для проверки правильности выполнения Закона запрашиваем информацию о новых руководителях Администрации президента", - объяснил Петухов и поясняет, что "это абсолютно обычная устоявшаяся практика Минюста, в которой нет ни капли политики".

Заместитель министра обнародовал копию письма, направленного в АП, в котором говорится о том, что Минюст отреагировал, в частности, на обращение СМИ и общественных организаций, которые сообщили, что глава АП Андрей Богдан может попадать под люстрацию.

Ранее "Страна" писала о том, что в АП обяснили, почему назначение Богдана главой ведомства не нарушает закон о люстрации.

Также мы сообщали, что в Минюсте заявили, что глава АП Богдан попадает под люстрацию..