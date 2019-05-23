Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего выступления на iForum назвал Великобританию "старушкой" и получил ответ от британского посла в иронической форме.

В частности, он заявил, что "стapушкa Beликoбpитaния совсем нeдaвнo пpoжилa неделю бeз угля". Об этом сообщает "ЕП".

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф ответила картинкой в Twitter с вопросом: "Старушка?". Этот же вопрос задает попавшему в наше время царю одна из героинь знаменитого фильма Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию".

Фото: twitter.com/JudithGoughFCO

Видео: youtube.com/Михаил М

Как сообщала "Страна", делегацию США на инаугурации возглавил министр энергетики Рик Перри. Он присутствовал на встрече Владимира Зеленского с представителями других стран в Мариинском дворце.

Отметим, что в США планируют назначить послом в Киев Кори Миллса (Cory L. Mills) - американского военного, который бывал в Украине в 2014 году.