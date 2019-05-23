19 мая активисты общественного движения "ЗупиниЛося", которые занимаются предотвращением хамства на дорогах и нарушения ПДД, выложили на своем YouTube-канале новое видео, одним из героев которого оказался Андрей Кмита. Его в СМИ называли одним из претендентов на должность главы СБУ при президенте Зеленском.

В ролике Андрей Кмита появляется на четвертой минуте. Он припарковал свой автомобиль Toyota Land Cruiser с номером АА 1945 ОК (Автомобиль зарегистрирован на Андрея Кмиту) возле ТРЦ Ocean Plaza на полосе общественного транспорта. Этим он нарушил ПДД, поэтому активист подошел к машине, чтобы сделать замечание. Однако Кмита перевел тему на личность самого общественника. Он заявил, что от молодого человека пахнет перегаром. После этого в перепалку вступила супруга Кмиты Мария Ставская. Она заявила, что от активиста пахнет "как от помойного ведра", Кмита также обозвал его "чучелом". Спустя несколько минут супруги сели в автомобиль и покинули место незаконной парковки.

Диалог активиста с Андреем Кмитой - с 03:20. Видео: YouTube/ ЗупиниЛося

Мария Ставская, супруга Андрея Кмиты

Крайний слева - Андрей Кмита

Андрей Кмита возглавлял департамента контрразведывательной защиты экономики во времена руководства Службой Валерия Хорошковского (2010-2012). Также он в 2013 году возглавлял СБУ в Ивано-Франковской области. "Наши гроши" публиковали расследование про Андрея Кмита и Марию Ставскую, которая владеет особняком по соседству с Петром Порошенко. Речь в нем шла о том, что семья Кмиты выигрывает миллионные тендеры у тюремщиков.

А на этой неделе, после инаугурации Владимира Зеленского, в СМИ появилась информация, что Андрей Кмита может занять должность главы СБУ при новом президенте. Речь шла о том, что его кандидатуру поддерживает олигарх Игорь Коломойский.

Между тем, "Страна" писала о том, что в среду, 22 мая, президент Владимир Зеленский назначил своего близкого друга Ивана Баканова, который был одним из претендентов на должность главы АП, первым заместителем главы СБУ.

Отметим, что после нынешний глава СБУ Грицак и все его заместители уже подали в отставку. Если его отставку примет Рада, то фактически исполнять его обязанности будет первый заместитель - назначенный Зеленским Иван Баканов. Таким образом, главе государства не придется проводить назначение своего человека на должность руководителя СБУ через Верховную Раду, а Баканов будет возглавлять Службу безопасности. Второй вариант - отставку Грицака Рада не примет и тогда Баканов будет "глазами и ушами" президента в спецслужбе.

Также мы публиковали 5 интересных фактов об Иване Баканове.