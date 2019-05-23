На сайте президента Украины появилось более 10 петиций, призывающих отменить набравшее достаточное число голосов для рассмотрения электронного прошения об отставке президента Владимира Зеленского.

Отметим, что все эти петиции опубликованы сегодня, 23 мая, и довольно активно набирают голоса. Большую поддержку (1209 голосов по состоянию на 18:20) набрало прошение, внесенное неким Леонидом Яценко.

"Предлагаю отменить петицию №22 / 053360-эп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского", которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается. Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба", - говорится в документе.

Напомним, немногим ранее зарегистрированная 22 мая электронная петиция "За отставку президента Владимира Зеленского", размещенная на сайте главы государства, за неполные двое суток набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.

Также мы сообщали, что в Верховном суде Украины обжалуют указ Зеленского досрочных перевыборах Рады.