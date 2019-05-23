Во вторник, 21 мая, Национальны банк Украины принял решение ликвидировать банк "Финансовая инициатива". Об этом пишет пресс-служба НБУ.

Решение было принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в соответствии с требованиями статьи 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" и статьи 44 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

В решении Нацбанка № 352-рш сказано об отзыве банковской лицензии и ликвидации ЧАО "КБ "Финансовая инициатива".

При этом банк был признан неплатежеспособным 24 июня 2015 года. Руководство финучреждения обратилось с в суд, решение НБУ отменили, однако Нацбанк подал апелляцию и добился того, что его решение осталось в силе.

Напомним, в феврале в Украине ликвидировали "Вернум Банк".

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