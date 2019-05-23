В Верховном суде Украины сообщили о поступлении к ним двух исковых заявлений о признании противоправным и недействительным указа президента Украины Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

"Заявление подано физическим лицом сегодня (в четверг - прим.ред.), 23 мая 2019 года. Дело зарегистрировано под номером 9901/275/19. В соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины, судья в течение пяти дней со дня подачи искового заявления выносит определение о следующих процессуальных действиях", - говорится в сообщении пресс-службы суда о первом заявлении.

Скриншот: facebook.com/supremecourt.ua

"В Верховный суд поступило еще одно исковое заявление (первое подал глава организации "Спильна справа" Александр Данилюк) к президенту Украины о признании противоправным и недействительным Указа президента Украины от 21.05.2019 года № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов". Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года. Это дело зарегистрировано под номером 9901/278/19", - указано в тексте о втором заявлении, просящим признать незаконным указ Зеленского о досрочных парламентских выборах.

Таким образом в Верховном суде Украины на текущий момент находится два исковых заявления с аналогичными требованиями. В суде заявили о планах информировать о дальнейших процессуальных шагах в указанных делах.

Скриншот: facebook.com/supremecourt.ua

Как сообщала "Страна", в ЦИКе уже заявили, что не успевают подготовиться к досрочным выборам в парламент. Слипачук подчеркнула, что действующие нормы не позволяют осуществить все закупки, особенно в двухмесячный период кампании.

Позицию против досрочных парламентских выборов готовы поддержать и 5-6 судей Конституционного суда. Об этом "Стране" сообщил источник, знакомый с ситуацией в КСУ.