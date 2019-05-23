В пятницу, 24 мая, в Украину придут кратковременные дожди, а температура днем составит +21...+26 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"24 мая переменная облачность. Ночью в западной части и в северных областях, днем в Украине кратковременные дожди, местами грозы, в западных, Житомирской и Винницкой областях местами град. Ветер преимущественно южный (в западной части - северо-западный), 5-10 м/с, во время гроз отдельные порывы и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С, в западных областях ночью 7-12°С, днем 17-22°С", - отмечается в сообщении.

В столице 24 мая также ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°С, днем 24-26°С. По Киевской области ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, днем отдельные порывы 15-18 м/с. Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С.

По данным синоптиков, 25-26 мая в стране ожидается переменная облачность, кратковременные грозовые дожди. 26 мая в Донецкой, Луганской областях значительные дожди, на Правобережье местами кратковременный дождь, гроза (ночью в западных, Винницкой, Житомирской областях без осадков). Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 7-12°С, днем 17-22°С; на остальной территории ночью 11-16°С, днем 19-24°С, на юге до 26°С.

В Киеве и области местами (днем 25 мая повсюду) кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°С, днем 19-24°С.

Фото: meteo.gov.ua

27- 28 мая на западе страны, 27 мая и в большинстве восточных и центральных областей кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 9-15°С, днем 20-26°С.

В Киеве и области 27- 28 мая без существенных осадков. Температура ночью 9-14°С, днем 20-25°С.

Ранее сообщалось, что синоптики показали, какие области Украины сильнее всего пострадают от дождя и града.

Также мы писали, что синоптик назвала области, которые сегодня зальет грозовыми ливнями.