Если решение суда об отмене национализации Приватбанка будет реализовано, Национальный банк Украину вынужден будет вновь признать его неплатежеспособным. Об этом со ссылкой на замглавы НБУ Олега Чурия пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы можем фантазировать, что может произойти в случае негативного решения апелляционного суда… Капитал Приватбанка - 147 млрд грн. Если отнять 155 млрд грн, будем иметь огромную дыру в капитале, точнее, в активах. И Нацбанк вновь признает банк неплатежеспособным", - сказал Олег Чурий.

По его словам, после этого банк передадут Фонду гарантирования вкладов физлиц, который потребует у правительства облигации внутреннего государственного займа для выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам, а Фонд в свою очередь придет за их монетизацией к Нацбанку.

"Будем иметь влияние и на валютный рынок, и на инфляцию", - сказал Чурий.

Также он подчеркнул, что НБУ не может комментировать решения судов. Хотя, по его мнению, происходящие события являются риском для рынка.

Напомним, в апреле 2019 года суд отменил национализацию Приватбанка, произведенную в 2016-м. Мы писали о том, что НБУ повторно национализирует Приватбанк, если суд отменит решение 2016 года.

Кроме того, уже в мае Кабмин подал в суд жалобу на решение о национализации Приватбанка. А 21 мая Приватбанк подал на Коломойского в суд США.