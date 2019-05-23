"Нацбанк вновь признает банк неплатежеспособным". В НБУ рассказали, что станет с Приватбанком в случае реализации решения суда
Если решение суда об отмене национализации Приватбанка будет реализовано, Национальный банк Украину вынужден будет вновь признать его неплатежеспособным. Об этом со ссылкой на замглавы НБУ Олега Чурия пишет "Интерфакс-Украина".
"Мы можем фантазировать, что может произойти в случае негативного решения апелляционного суда… Капитал Приватбанка - 147 млрд грн. Если отнять 155 млрд грн, будем иметь огромную дыру в капитале, точнее, в активах. И Нацбанк вновь признает банк неплатежеспособным", - сказал Олег Чурий.
По его словам, после этого банк передадут Фонду гарантирования вкладов физлиц, который потребует у правительства облигации внутреннего государственного займа для выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам, а Фонд в свою очередь придет за их монетизацией к Нацбанку.
"Будем иметь влияние и на валютный рынок, и на инфляцию", - сказал Чурий.
Также он подчеркнул, что НБУ не может комментировать решения судов. Хотя, по его мнению, происходящие события являются риском для рынка.
Напомним, в апреле 2019 года суд отменил национализацию Приватбанка, произведенную в 2016-м. Мы писали о том, что НБУ повторно национализирует Приватбанк, если суд отменит решение 2016 года.
Кроме того, уже в мае Кабмин подал в суд жалобу на решение о национализации Приватбанка. А 21 мая Приватбанк подал на Коломойского в суд США.