В среду, 22 мая, в Днепре трое неизвестных украли из супермаркета "АТБ" терминал самообслуживания Приватбанка с деньгами внутри. Об этом со ссылкой на источники в полиции пишут "Вести".

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 03:40 в среду. На момент преступления в терминале было больше 79 тысяч гривен. Похитив его, злоумышленники скрылись на машине с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.185 (Кража) УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, 16 мая под Днепром неизвестные взорвали банкомат и ушли с добычей.

Также мы писали, что 13 мая в Днепре неизвестные подорвали банкомат и заодно разгромили парикмахерскую.