Сегодня, 23 мая состоится свадьба продюсера Потапа с его подопечной Настей Каменских (NK). Вечеринка планируется в загородном комплексе Fabius на Столичном шоссе. Молодожены арендовали всю территорию заведения. Об этом узнали и верные фанаты дуэта, которые решили своими глазами посмотреть на жениха и невесту, вооружившись камерами и телефонами.

Как писала уже "Страна", Потап и Настя держали интригу до самой даты свадьбы. В пригласительной открытке, которая попала в наше распоряжение было сказано: "Драгоценный наш друг! Приглашаем тебя и твоего человека на свадьбу века. Сохрани для нас дату 23 мая и обязательно подтверди своё присутствие. Наконец-то добрый медведь обретет свой бесценный камушек. Давай сохраним это в секрете".

До этого стало известно, что в день свадьбы Потап публично признался Насте в любви и пообещал красивых детей.

Также мы рассказывали, что певица Каменских показала новое фото с Потапом, где пара надела яркие шапки одного цвета.