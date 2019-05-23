Начиная с дня инаугурации, 20 мая, не проходит и дня, чтобы лидер Радикальной партии Олег Ляшко не атаковал президента Владимира Зеленского, проявляя креатив и фантазию: то с парламентского места выкрикнет, то приедет на Банковую на велосипеде, то стрим запустит.

Не отстает от него и Зеленский. 23 мая высмеял Ляшко, выступая на форуме интернет-деятелей "iForum 2019".

"Страна" собрала историю противостояния Зеленский-Ляшко, а также разобралась, почему нардеп решил атаковать президента.

Дуэль взглядов

Публичная конфронтация главного "радикала" Рады и президента началась в день инаугурации 20 мая. Олег Ляшко устроил перепалку с Владимиром Зеленским, когда тот читал с трибуны свою инаугурационную речь. Ляшко стал выкрикивать с места, когда новый президент перешел на русский язык. Он сказал, что "на Донбассе понимают украинский язык".

Зеленский после этого прервался и сказал: "Спасибо за то, что продолжаете делить людей (по языковому признаку - Прим.Ред). Украинец - это не в паспорте, это тут" - приложил он руку к сердцу.

На этом конфликт не исчерпался. Выходя из сессионного зала, Зеленский снова взглянул на Ляшко, и оба политика буквально испепелили друг друга взглядами. Красноречивые фото тут же появились в сети.

Отойдя от Ляшко, Зеленский погрозил ему пальцем.

Позже Ляшко рассказал, что взгляд Зеленского он спровоцировал своей фразой. "Я ему сказал: "Владимир, плохо начал - плохо кончишь", - пояснил нардеп. Впрочем, правда это или нет - пока неизвестно.

Перфоманс в Администрации президента

На следующий день, 21 мая, Олег Ляшко продолжил гнуть свою линию. На встречу Владимира Зеленского с главами фракций и руководства Верховной Рады в АП он приехал на велосипеде. Видимо, он хотел потроллить героя Василия Голобородько, которого сыграл Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа". Тот ездил на велосипеде на Банковую.

Ляшко, в джинсах и рубашке, сделал круг почета вокруг клумбы и показательно припарковал велосипед возле дверей АП, бросив своим охранникам: "Парни, посмотрите, чтоб никто не украл". Выяснилось, что железный друг Ляшко - это американский велосипед, модель Specialized P.Street, которую выпускали ориентировочно до 2015 года. Его цена составляет около $500 или 13499 гривен.

Кстати, потом оказалось, что велосипедный путь Ляшко был коротким. После встречи в Администрации президента он вышел из здания и уехал в сторону двора комитетов Верховной Рады. Там его ждал черный микроавтобус Volkswagen Multivan с охраной, который немного проследовал за ним. А вскоре в него погрузили велосипед.

Свой перфоманс вождь парламентских радикалов продолжил и в здании АП. Он запустил на своей странице в Facebook прямой эфир происходящего внутри.

Однако, спустя некоторое время, охранники все же потребовали у Ляшко прекратить трансляцию и отдать телефон, на что он возмутился, мол, сделает это только по просьбе Зеленского, который как раз шел по коридору. Тот технично перебил спич Ляшко в прямом эфире. Сначала задал вопрос: "Как вы относитесь к досрочному прекращению полномочий Верховной Рады?" И как только Ляшко сказал первое предложение, о том, что он относится нормально, Зеленский поставил точку в разговоре, сказав спасибо, и пожав руку своему собеседнику.

Ляшко решил просто так не сдаваться и вцепился в руку Зеленского. "Можно вы меня отпустите? Спасибо за консультацию", - сказал Зеленский, выдернул руку и скрылся в зале.

В конце концов Ляшко все-таки прекратил трансляцию, сдал телефон и зашел в общий зал.

"Узурпатор Зеленский". Заявление в Раде

22 мая Олег Ляшко, на внеочередном заседании Верховной Рады, где рассматривался вопрос возможного изменения в избирательное законодательство, с трибуны заявил, что его партия "переходит в оппозицию к узурпатору Зеленскому" и что он против закрытых списков партий, которые предлагал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский предложил отменить мажоритарку и снизить проходной барьер до 3%. После отмены мажоритарки все депутаты избирались бы в Раду только по партийным спискам. Эти списки закрытые - избиратель их видит, но не может влиять на прохождение той или иной персоны из этого списка в парламент. Они попадают в Раду исходя из места в списке, которое им определил партийный съезд.

У Зеленского, к слову, всегда выступали за открытые списки (он об этом же сказал и в своей инаугурационной речи). Это такой вид голосования, при котором избиратель голосует не только за партсписок, но и за отдельных его участников. Но с учетом досрочных выборов перестроить систему просто не было бы времени.

22 мая Рада отмела избирательные предложения Зеленского.

Ответный троллинг Зеленского

23 мая, выступая на украинском форуме интернет-деятелей "iForum 2019", Владимир Зеленский высмеял косность украинских политиков, проиллюстрировав это фото Олега Ляшко.

Он заявил, что чиновники, политики и инновации - это совершенно разные миры. По его словам, чиновники используют только четыре слова - инновация, диджитализация, гиперлуп и Илон Маск.

Далее президент показал видео испытания роботов американской инженерной компании Boston Dynamics. После чего предложил посмотреть на украинских депутатов и на экране появилось изображение с удивленным лидером Радикальной партии. Зал встретил слайд смехом.

Почему Ляшко воюет с Зеленским?

Причин такого поведения Ляшко может быть несколько.

Во-первых, после того, как Зеленский распустил Раду, Радикальная партия, скорее всего, уже не попадет в новую Раду с 5%-барьером. Хотя сам Ляшко может попытаться пройти в парламент по одному из мажоритарных округов или в составе другой партии. Что впрочем уже сильно хуже по статусу, чем лидер собственной фракции.

Во-вторых, Ляшко приписывают поддержку Рината Ахметова, на каналах которого глава "Радикальной партии" - постоянный гость. А владелец СКМ, судя по всему не смог договориться с Зеленским (а, возможно, и с Коломойским) по сохранению сомнительной формулы "Роттердам+", когда уголь из Донбасса или России поставляется на украинские электростанции по европейским ценам.

О борьбе с "Роттердам+" еще до второго тура выборов заявлял специалист Владимира Зеленского в области энергетики Андрей Герус. В одном из телеэфиров Герус отметил, что на свой относительно дешевый уголь заведомо ставится более высокая цена, а разница утекает в карманы поставщиков. Главными бенефициарами этой формулы называют Рината Ахметова и Петра Порошенко.

Кстати, Зеленский на днях назначил Геруса, известного, как последовательного критика Рината Ахметова, своим постоянным представителем в Кабмине. Что не может радовать олигарха и подконтрольных ему депутатов.

Возможно именно поэтому Ляшко ушел в оппозицию к "узурпатору Зеленскому".