Почетный глава ПЦУ Филарет заявил, что если бы он заранее знал содержание текста Томоса, то не согласился бы его брать. Об этом он сказал в интервью "Настоящему времени".

"Константинопольский патриарх (Варфоломей - Прим. Ред.) дал нам Томос об автокефалии. Но мы на Соборе (ПЦУ - Прим. Ред.) не знали его содержания. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого томоса, то мы не согласились бы на такой томос", - сказал он.

Он сообщил, что в Томосе говорится, что все украинцы, которые живут на территории Украины или в эмиграции – в Европе, Америке, Канаде, Австралии, Латинской Америке", которые входили в Киевский патриархат, "принадлежат теперь Константинопольскому патриархату".

"Если Украинская православная церковь, то это означает, что то они являются нашей паствой, нашей частью. А томос нам говорит: "Нет, эти украинцы, которые вам принадлежали, теперь принадлежат не вам", - рассказал Филарет.

Он также не согласен с другим пунктом Томоса – относительно церковного миро. "В Томосе сказано, что мы не имеем права варить миро. Миро – это святыня, без которой не происходит таинство миропомазания. Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы", - сказал почетный глава ПЦУ.

Третьим противоречивым пунктом Томоса, по его словам, является то, что если возникают конфликтные ситуации в ПЦУ, то их решает Константинопольский патриархат.

"Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы – автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь", - пояснил Филарет. Почетный глава ПЦУ добавил, что ни у одной автокефальной церкви, которая получила Томос об автокефалии от Константинопольского патриархата, нет таких пунктов.

"Мы не отказываемся от Томоса, но не будем выполнять эти три условия, которые записаны в томосе. Не будем выполнять", - сказал Филарет, отметив, что, в частности, они будут варить миро, когда возникнет такая необходимость.

Как сообщала "Страна", Филарет заявил, что ПЦУ не признает "никто из церквей". Он заявил, что молитвенного общения ПЦУ с православными церквями нет. Отметим, что в Сербском патриархате назвали ПЦУ "конфедерацией раскольничьих группировок".

Напомним, что предстоятель Украинской Православной церкви митрополит Онуфрий поздравил всех с 9 мая.