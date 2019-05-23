Фракция "Народный фронт" подписала представление в Конституционный суд о соответствии указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Об этом сообщается на сайте партии.

"Народный фронт" призывает народных депутатов всех фракций Верховной Рады безотлагательно присоединиться к подписанию представления в Конституционный суд о соответствии указа президента "О досрочном прекращении полномочий ВРУ и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года", - говорится в сообщении.

Депутаты фракции "Народный фронт" уже поставили под документом свои подписи.

"Подписание этого представления является политическим и гражданским долгом каждого члена парламента, поскольку речь идет о факте нарушения Конституции высшим должностным лицом государства - президентом", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" узнала, отменит ли Конституционный суд указ о роспуске Рады.

Также мы сообщали, что согласно опросу, роспуск Рады поддерживают более 70% украинцев.