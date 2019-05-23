Президент Украины Владимир Зеленский и его команда с 27 мая запускают онлайн-проект "Лифт". Он позволит желающим представлять свои идеи по цифровизации государства и заявляется как "социальный лифт".

Об этом Владимир Зеленский и его советник Михаил Федоров заявили на форуме интернет-деятелей "iForum" в Киеве. "Мы хотим действительно сделать страну в смартфоне. Правительство в смартфоне. Ребят, пора это сделать. Без вас не справиться", – сказал он.

"И внедрение четырех уровней: информация о государстве – первый, коммуникация с государством – второй, транзакции с государством – третий, вовлечение в управление государством – четвертый", – заявил он.

О сообщил, что мечтает об "Украине в смартфоне". Зеленский призвал быть первыми в мире по этому показателю. "Я, правда, мечтаю о нашей стране в смартфоне. И чтобы мы были первыми в мире, минуя этот этап, который сегодня в мире и который сложно догнать", – заявил президент.

С идеями и предложениями он призвал обращаться к Михаилу Федорову. "Я с этим никогда сам не справлюсь, но это можем сделать мы. И если у кого-то есть идеи и предложения – обращайтесь к Мише Федорову", – сказал Зеленский.

Как сообщала "Страна", президент Зеленский впервые публично назвал Россию агрессором. "Мы сегодня, как бы обидно это не звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - заявил он, комментируя статистику о развитии электронного правительства.