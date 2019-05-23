И.о. главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк отказалась открывать заседание регулятора, пока не будут получены выводы Парламентского Комитета по вопросам свободы слова или от президента Владимира Зеленского относительно корректности кадровых решений, в частности, назначения на должность члена Нацсовета Владимира Горковенко.

Об этом этом она сообщила во время общественной дискуссии, состоявшейся в Национальном союзе журналистов Украины 23 мая, передает пресс-служба НСЖУ

По ее словам, сегодня медиа-регулятор не осуществляет голосование и уже несколько недель не может работать в привычном режиме.

"Ситуация не возникла бы, если бы не внезапные кадровые изменения, с которыми имеем сейчас дело, внезапная отставка главы Нацсовета Юрия Артеменко. Сейчас приостановлена работа на заседаниях, где мы принимаем важные решения, где голосуем", - отмечает Ольга. - "В общем, пока что нам удается держать ситуацию, однако относительно последних двух заседаний отмечу, я не смогла их открыть, ведь любое наше решение может быть обжаловано лицензиатами. Не хотела бы, чтобы Нацсовет вошел в судебный коридор, что может затянуться надолго. Также обратилась с соответствующим письмом в Комитет свободы слова с просьбой разъяснить нам законодательство. Также ждем слово от новоизбранного Президента Украины, поскольку речь идет об избрании президентской части членов Нацсовета".

Позиция Национального союза журналистов Украины относительно ситуации, которая сейчас сложилась с медиа-регулятором и о деятельности Нацсовета в целом заключается в том, что больше всего журналистское объединение требует от политиков надлежащей защиты свободы слова в Украине. Также на время парламентских выборов должен действовать мораторий на проверки СМИ.

"Нацсовет не должен быть кнутом для СМИ: должно быть меньше политических спекуляций, зато должны происходить диалоги, направленные на защиту медиа-пространства и соблюдение принципов свободы слова в Украине", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - "Нацсовет должен принимать свои решения, исходя из профессиональной целесообразности и объективного регулирования согласно публичной политики и принятых международных обязательств, а не под влиянием кулуарных политических договоренностей".

Генпродюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко выразила убеждение, что Владимир Горковенко не может объективно выполнять обязанности члена Нацсовета.

"Все прекрасно знают, что все эти годы г-н Горковенко сидел в Администрации Президента и был неким цензором всего медийного пространства", - говорит госпожа Наталья. – "Я с его действиями столкнулась во время подготовки первого сезона программы "Народ против": тогда все представители коалиции – БПП, Народный фронт и т. п – отказывались приходить на канал. В кулуарах они признавались, что приняли бы участие в ток-шоу, но им запрещают из Администрации Президента, мол, договаривайтесь с Горковенко. Когда пытались договариваться, с нами начинали торговаться – а вы замените тему, или сделайте так, или вот так... Мы никогда не шли на такие уступки, но из-за цензуры целый сезон практически не имели людей из коалиции. Поэтому убеждена, что такой человек не может быть членом Нацсовета".

Отмечается, что к участию в Общественной дискуссии "Чего ожидать от Нацсовета по вопросам ТВ и радио с завершением президентских выборов-2019" НСЖУ приглашала и Владимира Горковенко, которого Указом Президента от 4 мая 2019 года назначили членом Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Однако бывший сотрудник Администрации Президента участия в мероприятии не принял.

Как сообщалось, в начале мая тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Владимира Горковенко на должность члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Владимир Горковенко. Фото: ukranews.com

Ранее Горковенко занимал должность заведующего отделом Главного департамента информационной политики администрации президента Украины, отвечая за работу со средствами массовой информации и за пиар.

До этого стало известно, что Герасимюк отказалась открывать заседание Нацсовета из-за уволенного Артеменко.

Также мы рассказывали, что Андрей Портнов прокомментировал назначение пиарщика Порошенко в Нацсовет.