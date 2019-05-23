На сайте Верховной Рады в четверг, 23 мая, опубликован текст законопроекта народных депутатов Александра Домбровского и Льва Пидлисецкого №10318 о переносе запуска нового оптового рынка электроэнергии на три месяца - с 1 июля на 1 октября 2019 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Проект предлагает внести в переходные положения закона "О рынке э/э" и перенести дату запуска новых сегментов оптового рынка э/э на 1 октября.

Документ также предусматривает ввести право регулятора по установлению предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутришньодобовому рынке, балансирующем рынке и по двусторонним договорам между участниками энергорынка.

Кроме того, законопроект предлагает закрепить, что не позднее 1 августа участники рынка, кроме потребителей, обязаны осуществить все тестовые операции по купле-продаже э / э на всех сегментах нового рынка.

Предлагается предусмотреть, что до начала работы нового рынка госпредприятие "Энергорынок" будет продолжать заключать договоры на покупку э/э по "зеленому" тарифу.

Проект также предлагает изменения в статью 9-1 закона "Об альтернативных источниках энергии", касающиеся формулировок положений, регламентирующих предоставление "зеленого" тарифа домохозяйствам. Предполагается, что внесение новых формулировок урегулирует вопрос предоставления "зеленого" тарифа наземным домашним солнечным электростанциям.

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