Глава Украины Владимир Зеленский, ранее назвавший РФ агрессором, заявил, что переговоров с Россией не будет. Об этом он сообщил перед своим выступлением на Forum, передает "Громадське".

Отмечается, что на вопрос журналистов, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что нет.

Наші журналісти спитали у Володимира Зеленського, чи будуть переговори з Росією. Він відповів, що ні pic.twitter.com/yLKHrc0sCe — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 23 мая 2019 г.

До этого глава Администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ.

"Сам Владимир Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопрос оформления каких-то договоренностей и вынесение их на референдум. Все-таки должны не политики только говорить, но и народ. Мы рассматриваем вынесение на всенародный референдум вопроса по достижению мирных договоренностей с Россией, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент принимал решение - чтобы народ Украины принял это решение", - заявил Богдан.

Также мы писали, что главными ожиданиями украинцев от Зеленского стали снятие неприкосновенности с нардепов и прямые переговоры с Россией и "ДНР/ЛНР".