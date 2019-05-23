Референдум о мирных договоренностях с РФ следует воспринимать не как законодательную инициативу, а как проведение опроса среди граждан. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с общественными активистами в четверг в администрации президента, пишет сайт президента.

"Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, 21 мая глава АП Андрей Богдан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире и по войне на Донбассе на всенародный референдум. "Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку", - сказал он.

Что означает на самом деле идея референдума "Страна" уже подробно анализировала.

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что отрицает возможность ведения переговоров с Россией.

Также мы писали о том, что Зеленский сегодня впервые публично назвал Россию агрессором.