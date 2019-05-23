В Вашингтоне рассматривают возможность включения ряда китайских компаний в свой "черный список" на фоне эскалации напряженности с Пекином. Об этом передает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, главными "претендентами" являются две фирмы, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. и Zhejiang Dahua Technology Co. Они занимаются производством различного оборудования для слежки, включая камеры видеонаблюдения.

В последние месяцы члены Конгресса, включая сенатора Марко Рубио, дважды обращались к исполнительным органам, обвиняя эти фирмы в получении выгоды от расширения мер по слежке за гражданами со стороны китайского правительства.

Включение компании в "черный список" означает, что американским компаниям запрещено продавать ей услуги и товары без специальной лицензии. Подобные меры способны лишить иностранные компании доступа к продвинутым американским технологиям.

Ранее сообщалось, что в список будет включен производитель телекоммуникационного оборудования и электроники Huawei Technologies, одна из крупнейших китайских компаний. При этом Минторг США решил отсрочить вступление в силу этого решения на 90 дней.

Hikvision использует в своем оборудовании преимущественно микрочипы производства Huawei, и пока непонятно, насколько сильно не нее повлияет возможная потеря доступа к американским технологиям. Вместе с тем аналитик Jefferies Рекс Ву отмечает, что новейшие разработки Hikvision, в том числе в сфере распознавания лиц, предусматривают использование более сложных микрочипов для машинного обучения. Такие чипы производит, в частности, американская Nvidia.

Акции Hikvision за последний месяц упали в цене на 24%. По данным FactSet, компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем камер видеонаблюдения, получает примерно треть выручки за пределами Китая, хотя на США приходится лишь 8% ее продаж. Фирма на 42% принадлежит правительству КНР, которое владеет долей через две госкомпании.

Как сообщала "Страна", базирующаяся в США компания Google отказалась от сотрудничества с Huawei. Это произошло после возобновления торговой войны Вашингтона и Пекина.

Отметим, что три самые крупные авиакомпании Китая потребовали от Boeing компенсации за простой самолетов 737 Max.