Перед выборами в Европейский парламент болгарская партия "Възраждане" ("Возрождение") разместила видео с кадрами из украинского сериала "Слуга народа", где актер и новый президент Украины Владимир Зеленский расстреливает депутатов парламента. Ролик опубликован в Facebook.

В конце видео появляется надпись "Возрождение" – только мы можем".

При этом ЦИК Болгарии сообщил, что агитационные компании в соцсетях не регулируются законом, поэтому ни не могут ничего сделать. По данным опрошенных "Радио Свобода" экспертов по правовым вопросам, призывы к насилию являются нарушением Уголовного кодекса Болгарии.

Стоит отметить, что партия "Възраждане" призывает Болгарию выйти из Европейского Союза и НАТО. Также многие ее называют пророссийской.

Выборы в Европарламент в странах ЕС происходят 23–26 мая. В Болгарии голосование запланировано на 26 мая.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко признался, что посмотрел "Слугу народа" и описал свои эмоции.

Также мы писали, что названо количество украинцев, которые посмотрели "Слугу народа-3" перед выборами.