В сети появились первые фото со свадьбы Потапа и Насти Каменских, которую пара сыграла сегодня, 23 мая, в обстановке строжайшей секретности. Ранее 38-летний жених и 32-летняя невеста не афишировали предстоящее торжество и никогда не делали публичных заявлений о своих чувствах. Но в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.

Для свадьбы выбрали ресторан итальянской кухни Fabius, который находится на Столичном шоссе. Это заведение открылось сравнительно недавно, но уже стало одним из модных мест отдыха. Здесь есть собственная экотеплица и сыроварня. Если речь идет о банкете, то стоимость одного места для гостя (кухня и алкогольные напитки) стоит около 1500 гривен. Молодожены арендовали всю территорию заведения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Горн (@richardgorn) 23 Май 2019 в 7:48 PDT

Еще вчера декораторы и флористы трудились над оформлением зала и летней террасы, где поставили большие экраны и арку для торжественной церемонии бракосочетания, а на официальных страницах ресторана в социальных сетях сообщили, что 23 мая у них закрытое мероприятие.

Фото: instagram.com

Скриншот: Facebook/ Владислав Чечёткин

Как сообщалось, организацией свадьбы, о которой первой сообщила "Страна", занимается ивент-агентство Людмилы Голубицкой "GG PROJECT". Тамадой на свадьбу позвали 48-летнего актера Юрия Горбунова. Отметим, что его услуги в качестве ведущего вечеринок стоят около $4000-5000. А так как Горбунов женат на телезвезде Кате Осадчей, то эксклюзивный репортаж со свадьбы скорее всего получит программа "Светская жизнь", которую она ведет.

Также мы сообщали, что Потап и Каменских разослали гостям зашифрованные пригласительные на свадьбу.