Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что у России хватит сил и средств защитить Крым от посягательств на полуостров, в том числе со стороны НАТО. Об этом он сказал журналистам в четверг, передает Интерфакс.

"Вопрос принадлежности полуострова для России закрыт. Это наша земля, и мы будем ее защищать. Средств и сил для этого хватит", - заявил Слуцкий. По его словам, призывы главы военного комитета НАТО Стюарта Пича к российским войскам покинуть Крым "отражают общий антироссийский курс альянса и служат оправданием для усиления его активности на южных рубежах России". Он снова вспомнил о референдуме и легитимности процесса перехода, добавив, что "ни США, ни Евросоюз, ни НАТО не могут навязывать свою волю крымскому народу".

22 мая в НАТО призывали Российскую Федерацию освободить Крым и прекратить поддержку боевиков на Донбассе. После этого новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс пообещал расширить военную поддержку Украины.

Напомним, что в годовщину депортации крымских татар Зеленский пообещал вернуть им полуостров.

Также мы писали о том, что в Госдуме РФ сообщили, что готовятся уничтожить украинскую технику в Крыму.