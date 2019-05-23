Президент Украины Владимир Зеленский публично назвал Россию страной-агрессором. Такое заявление он сделал во время выступления на IForum, тпередает "112 Украина".

"Мы сегодня, как бы обидно это не звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - заявил он, комментируя статистику о развитии электронного правительства.

Напомним, глава Администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о том, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ.

Ранее "Страна" писала о том, что Кравчук назвал четыре шага, которые могут вернуть Донбасс.

Также мы сообщали, что Шуфрич потребовал привлечь Порошенко к ответственности за войну на Донбассе и подал заявления в ГПУ, ГБР и СБУ.