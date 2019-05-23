Съезд политической партии "Блок Петра Порошенко", на котором партия объявит о походе на досрочные выборы, планируется на 31 мая.

Об этом "Стране" сообщил источник в ее руководстве.

"Это будет открытый съезд, с доступом прессы", - заверил собеседник.

При этом он не назвал место проведения по той причине, что договор об аренде еще не заключен.

Ранее народный депутат Сергей Лещенко, избранный по спискам именного блока Порошенко, но покинувший фракцию, заявил, что, по его информации, съезд БПП пройдет 24 мая и будет носить кулуарный характер. Как утверждает Лещенко, на этом форуме хотят применить к нему императивный мандат, то есть обратиться к Центризбиркому с требованием лишить Лещенко депутатских полномочий из-за выхода из фракции.

Вместе с тем, источник в руководстве БПП утверждает, что окончательно решение в отношении Лещенко и других покинувших фракцию "списочников" еще не принято.

Ранее Порошенко анонсировал проведение съезда вскоре после инаугурации нового президента Владимира Зеленского и пообещал обновление своей партии. По данным "Страны", готовится также замена руководства партии, главой которой до сих пор числится давно покинувший ее мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады 22 мая первый вице-спикер Ирина Геращенко официально объявила о выходе избранных по списку БПП нардепов Сергея Лещенко, Мустафы Найема, Светланы Залищук, а также депутата-мажоритарщика Аркадия Корнацкого из фракции Блока Порошенко.