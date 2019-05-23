Во "Всемирном банке" подтвердили прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году на уровне 2,7%. Об этом сообщила директор по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает Интерфакс-Украина.

"В 2018 году рост ВВП (Украины - прим.ред.) составил 3,3%... В 2019 году рост замедлится. Мы прогнозируем рост ВВП на 2,7% в 2019 году", - сказала она на пресс-конференции в Киеве в четверг, 23 мая.

По словам Кахконен, улучшить показатели роста экономики позволит открытие рынка земли, распространения мобильных устройств, Интернета, веб-технологий, социальных медиа и доступа к информации, решение проблемы неработающих кредитов в госбанках, а также антикоррупционные меры.

"Если будет прогресс по этим направлениям, то Украина получит 3,4% роста ВВП в 2020-м и 3,8% в 2021 году", - заявил ведущий экономист "Всемирного банка" Фарук Кхан при этом отметив, что в случае невыполнения этой повестки дня, рост экономики снизится до уровня ниже 2% ВВП.

Как сообщала "Страна", в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшили прогноз роста ВВП для Украины на 2019 год. В 2020 году рост экономики Украины, в случае отсутствия жесткой фазы мирового финансового кризиса, ожидается на уровне 3%.

Отметим, что центробанки мировых держав побили рекорд по скупке золота. По этому показателю на первое место вышла Россия. Актив российского ЦБ (аналогичного НБУ) превысил 2000 тонн золота.