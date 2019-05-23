Хосеп Гвардиола подпишет контракт с "Ювентусом" 4 июня. Спустя десять дней после этого он будет официально объявлен наставником команды-чемпиона Италии. Об этом сообщает Agenzia Giornalistica Italia.

По данным AGI, контракт 48-летнего специалиста будет рассчитан на четыре года с ежегодной зарплатой в 24 миллиона евро.

Косвенным подтверждением того, что представление нового главного тренера "Ювентуса" назначено именно на 14 июня, служит тот факт, что внезапно прекращена продажа билетов на экскурсии по стадиону "Ювентуса" и клубному музею на этот день.

Фото: readfootball.com

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