Утром 23 мая Государственное бюро расследований зарегистрировало заявление об отмывании пятым президентом Украины Петром Порошенко украденных у ВСУ средств через оффшоры.

Об этом сообщил бывший заместитель главы администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов.

"Друзья, утром зарегистрировали в Государственном бюро расследований заявление об отмывании Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки. В течение нескольких недель ждём от ГБР ходатайство в суд об аресте всего принадлежащего Порошенко имущества", - написал юрист.

Ранее Портнов уже анонсировал, что будет подавать в ГБР заявление о преступлении Петра Порошенко по поводу отмывания денег и неуплате налогов на "Кузне на Рыбальском".

По его словам, бывший президент легализовал 300 млн долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств.

"В рамках этого расследования мы будем добиваться максимально быстрого решения суда об аресте активов фигуранта в Украине и по всему миру", - подытожил Портнов.

С полным текстом заявления можно ознакомиться тут.

Позже в четверг уже в самом ГБР заявили, что изучают заявление Портнова о совершении экономического преступления пятым президентом Петром Порошенко, сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Сегодня к нам обратился Портнов, он подал заявление о совершении уголовного правонарушения бывшим президентом Украины. Это заявление принято, мы рассматриваем, изучаем его будет принято законное решение", - сказал Труба журналистам в четверг в Киеве.

По его словам, в данном заявлении речь идет о совершении "определенных экономических преступлений, которые связаны с "Ленинской кузней".

Напомним, Андрей Портнов недавно вернулся в Украину. Он обратился к ГБР, заявив о преступлениях 5-го президента Украины Петра Порошенко. А также пришел на допрос в Генеральную прокуратуру Украины по делу расстрелов на Майдане.

Ранее сообщалось, что в Генпрокуратуре допросили Портнова как свидетеля по делам Майдана.

Также мы писали, что заявившего на Порошенко в ГБР юриста Портнова вызвали на допрос в ГПУ.