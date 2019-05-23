Экс-мэра молдавского Тирасполя (республика Приднестровье) Андрея Безбабченко нашли убитым в селе Вапнярка Лиманского района Одесской области. Его смерть подтвердил отдел коммуникаций областной Нацполиции.

Как сообщает Deschide Ştirea, в доме Безбабченко в пригороде Одессы полиция нашла следы крови. Тело экс-мэра Тирасполя и его авто нашли в 5 км от дома в заброшенном здании. У мужчины были связаны руки и пробита голова, сообщает Думская. Рядом с ним стоял автомобиль Infiniti. Супруга погибшего заявила о его исчезновении во вторник, 21 мая.

Андрей Безбабченко. Фото: dumskaya.net

С 1990 года Безбабченко возглавлял тираспольскую строительную компанию, а в 2012-2016 годах был председателем так называемой "государственной администрации Тирасполя и Днестровска". На этой должности конфликтовал с могущественным приднестровским холдингом "Шериф". 28 сентября 2016 года подал в отставку и принял участие в избирательной кампании тогдашнего "президента приднестровской республики" Евгения Шевчука. После поражения последнего бежал в Украину.

Фото: deschide.m

По выявленным фактам возбуждено уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины: по пп.6 и 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений и по предварительному сговору), ч.3 ст.289 (завладение транспортным средством, совмещенное с угрозой применения физического насилия опасным для здоровья потерпевшего) и ч.4 ст.187 (разбой).

Напомним, что в МИД Украины заявили, что не позволят открыть в Киеве представительство Приднестровья.

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