В Швеции создали самую маленькую в мире копию ресторана быстрого питания "Макдональдс". Любопытно, что в нем живут медоносные пчелы. Об этом сообщает издание Adweek.

Уточняется, что несмотря на миниатюрный размер, необычный улей полностью повторяет дизайн популярного ресторана. Конструкция вмещает в себя тысячи пчел: внутри находятся около 10 пчелиных сот.

Фото: adweek.com

Создание улья в виде ресторана быстрого питания было приурочено ко Всемирному дню пчел, который отмечают 20 мая. В его разработке принимал участие дизайнер Никлас Нильссон. Владельцы шведской франшизы "Макдональдс" планируют разместить такие ульи на крышах некоторых ресторанов.

Ранее "Страна" писала о том, что в глазу жительницы Тайваня обнаружили живых пчел, которые питались ее слезами.

Также мы сообщали, что полиция задержала мужчину, который утверждает, что кормил пчел марихуаной для вкусного меда.