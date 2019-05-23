В Швеции создали самую маленькую в мире копию ресторана быстрого питания "Макдональдс". Любопытно, что в нем живут медоносные пчелы. Об этом сообщает издание Adweek.

Уточняется, что несмотря на миниатюрный размер, необычный улей полностью повторяет дизайн популярного ресторана. Конструкция вмещает в себя тысячи пчел: внутри находятся около 10 пчелиных сот.

Фото: adweek.com

Создание улья в виде ресторана быстрого питания было приурочено ко Всемирному дню пчел, который отмечают 20 мая. В его разработке принимал участие дизайнер Никлас Нильссон. Владельцы шведской франшизы "Макдональдс" планируют разместить такие ульи на крышах некоторых ресторанов.

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