Народный депутат Украины Сергей Лещенко сегодня, 23 мая, на допросе в ГПУ передаст оригиналы документов из киевского офиса бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом сказал депутат журналистам перед допросом, пишет Интерфакс-Украина.

"Сейчас состоится мой допрос, который касается дела Манафорта. Во время допроса я собираюсь передать Генпрокуратуре оригиналы документов, которые были найдены в офисе Манафорта в Киеве", - заявил депутат.

По словам Лещенко, в феврале 2017 года с ним связался человек, который арендовал офис после Манафорта, и сообщил, что в офисе остались документы, принадлежащие этому американскому политтехнологу. После этого, как рассказал депутат, он связался со знакомым агентом ФБР и передал ему документы. "Эти документы мне вернул другой агент ФБР позавчера... Поскольку дело Манафорта закончилось в США... то мне вернули документы", - сказал Лещенко.

Речь идет о двух кредитных карточках, диске с переводом новостей для Манафорта, биографии и анкете помощника Манафорта, политических документах Партии регионов, анкетных данных людей, которые снимались в рекламе Партии регионов. "Среди прочего, самое важное - контракт, по которому проходил перевод денег Манафорту от Партии регионов с печатями и подписями", - сообщил он.

По словам Лещенко, по этому документы Манафорт получил на счет своего банка в Вирджинии 750 тыс. долларов от Виктора Януковича под видом продажи компьютера. Аналогичный платеж, как указал Лещенко, значится и в "черной бухгалтерии". "Речь идет о финансовом мошенничестве", - добавил он. Депутат выразил надежду на то, что этим доказательствам будет дана надлежащая правовая оценка.

Напомним, что по словам Лещенко, в ближайшие дни состоится "кулуарный съезд" партии "Блок Петра Порошенко", на котором будет принято решение об отзыве его депутатского мандата, после чего Генпрокуратура начнет активные действия в отношении него.

Также "Страна" разбиралась, почему киевский суд решил, что Сергей Лещенко вмешивался в выборы в США.