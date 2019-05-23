Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал видео, в котором сравнил своих военных прокуроров с армией дикарей и евнухов из сериала "Игра престолов". Соответствующая запись опубликована на его странице в Facebook в четверг.

Судя по всему, вышло это у военного прокурора невольно.

Отчет о работе ведомства за годы АТО-ООС решили подать в кадрах знаменитого сериала.

Для этого в прокуратуре использовали отрывок из последней серии "Игры престолов", в котором королева Дейенерис выходит к войску дотракийцев и Безупречных перед разрушенным Красным замком и произносит речь.

Субтитрами на эту речь наложены данные о том, как хорошо работала военная прокуратура в эти годы. То есть выглядит так, будто сам Матиос в виде Дейенерис отчитывается об успехах перед своим "войском".

Видео он так и назвал - "Дейенерис и военные прокуроры".

Правда, есть небольшая проблема - в фильме в амплуа "военных прокуроров" выступает войско Безупречных - армии евнухов. А рядом на лошадях - дикари-дотракийцы.

Таким образом Анатолий Матиос сравнил своих подчиненных с евнухами и дикарями.

"Среди 683 военных прокуроров у меня работает один особенно талантливый офицер. Зовут его Андрей Давидченко. Именно он сгенерировал слайды о работе ОП ГПУ за 5 лет войны (2014-2019). Только... - ему этого показалось мало.

Говорит, что это сухо и может быть интересно лишь узкому кругу спецов и жаждущим реальной информации, иностранным амбасадам и их военным атташе. Ночью взял и смонтировал некий тизер к слайдам - " Дейнерис и ВП". Ниже ссылки и сухие цифры, за которыми кровь, пот и точно не сладкая, как может кому-то казаться жизнь и служба военных прокуроров", - написал главный военный прокурор.

Фото: Facebook/Анатолій Матіос

Ранее сообщалось, что Матиос признался что у него сложные отношения с Луценко.

Также мы писали, что Матиос озвучил расценки на информацию из баз данных украинских силовиков.