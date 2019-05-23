Народный депутат Сергей Лещенко говорит, что фракция Блока Петра Порошенко, из которой он вышел, планирует лишить его мандата. Об этом народный избранник заявил журналистам перед допросом в Генеральной прокуратуре, пишет УП.

"Согласно информации, которая у меня имеется, в ближайшие дни будет проведен кулуарный съезд блока Порошенко, в котором будет принято решение об отзыве у меня депутатского мандата", – сказал Лещенко. Лишить мандата его якобы должны в пятницу 24 мая.

Нардеп утверждает, что после этого Генеральная прокуратура "начнет активные действия" по его преследованию. "В связи с этим я обращаюсь к ГПУ. Я понимаю, что вы боялись идти с доказательствами в парламент, чтобы снимать иммунитет (для объявления депутату подозрения необходимо разрешение Верховной Рады – прим. ред.), хотя я вас к этому максимально призывал. Сейчас вы меня лишите депутатского мандата и начнете наконец свои следственные действия. Я с большой радостью прошу делать скорее, не затягивайте время, делайте это как можно активнее, пожалуйста", – добавил Лещенко.

Он обещает не скрываться от правоохранителей. Дела против себя депутат считает "заговором" чиновников "в целях сохранения должностей". В частности, он назвал генерального прокурора Юрия Луценко и его заместителя, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

После общения с журналистами депутат пошел на допрос в ГПУ относительно возможного разглашения им данных досудебного расследования по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов, где фигурирует политтехнолог Пол Манафорт.

Народный избранник также заявил, что принес правоохранителям доказательства по делу Манафорта, которые уже проверило американское следствие. В документах и ​​других носителях, по словам Лещенко, содержатся данные также об украинских чиновников.

Напомним, что влиятельное издание The Hill утверждало, что Сергей Лещенко мог получить взятку за компромат на Манафорта.

Также "Страна" писала о том, что в Киеве раздавали газету с нардепом Лещенко в образе Доктора Зло.