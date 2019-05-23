Современные люди нередко стараются разрешить финансовые затруднения за счет кредитования. Данная услуга с каждым днем становится все более популярной. Ее степень выгодности находится в зависимости от организации, куда человек планирует обратиться. Одной из известных компаний, выдающих кредиты в Украине, является Динеро. Чтобы проверить, выгодно ли пользоваться ее услугами, стоит прочитать о ее особенностях.

Чем отличается Динеро?

Данная микрофинансовая компания специализируется на краткосрочных кредитах. Основная цель заключается в обеспечении оперативной поддержки при наступлении непредвиденных событий, требующих вложения денежных средств. При выполнении своих обязанностей фирма ежедневно опровергает стереотип о том, что для оформления кредитной операции требуется много времени и сил. Ее сотрудники доказывают, что получить кредит можно, минуя подводные камни.

Динеро отличается от конкурирующих предприятий следующими особенностями:

внимательным отношением к каждому из клиентов;

практикой индивидуального подхода;

быстрым перечислением денежных средств;

выгодными условиями выдачи кредитов;

минимальным пакетом документов, который требуется для заключения договора.

Кредитные продукты от Динеро

На сегодняшний день компания готова обеспечить оптимальные условия для того, чтобы все клиенты, нуждающиеся в помощи, смогли получить профессиональную финансовую поддержку. Для оформления кредита достаточно подать заявку в режиме реального времени, посетив www.dinero.ua. После того, как анкета будет рассмотрена и одобрена, денежные средства поступят на счет. Для этого нужно подождать несколько минут, не более. Полностью отсутствует необходимость в сборе и предъявлении обширного пакета документов. Компания не требует подтверждать документально наличие и уровень доходов, предоставлять залог или другие гарантии на кредит.

Теперь можно решать финансовые затруднения без переплат, что выгодно для большинства клиентов. Компания готова предложить уникальные по своей сути условия выдачи кредитов: первый раз можно оформить займ на сумму, не превышающую 2,5 тысяч гривен, причем, абсолютно бесплатно, то есть, без процентов и комиссий.

Далее условия предоставления кредита изменяются: при очередном займе плата за проценты, обслуживание изменится, так как зависит от величины кредита и выбранного периода погашения долга. При желании можно провести расчеты, чтобы узнать предварительную стоимость услуги. Для этого нужно найти на главную страницу официального сайта Динеро.

Основные требования к заемщикам

Практически каждый гражданин может получить кредит в Динеро. Для этого достаточно, чтобы его возраст составлял от 18 до 75 лет. Нежелательно, чтобы у потенциального заемщика были значительные просрочки в других компаниях, работающих в кредитной сфере. Также он должен отвечать следующим требованиям:

быть гражданином Украины;

быть готовым предоставить свой телефонный номер;

предъявить действующий паспорт;

иметь в своем распоряжении банковскую пластиковую карточку.

Если проводить сравнение представленной компании с другими предприятиями (банками, ломбардами и так далее), то можно выделить ряд преимуществ. Динеро позволяет взять займ в режиме реального времени, то есть, не покидая дома. Практика показывает, что на оформление займа уходит порядка 15 минут. Нет никакой необходимости в приложении дополнительной документации. Кроме того, дату оплаты можно без особого труда продлить, если в этом появится необходимость.

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