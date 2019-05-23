История с увеличением до 48 команд числа участников финального турнира чемпионата мира - 2022, который пройдет в Катаре благополучно завершилась.

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с официальным заявлением относительно возможного увеличения числа участников чемпионата мира 2022 года в Катаре.

"После совместного с принимающей страной рассмотрения всех аспектов и возможных последствий такого предложения было принято решение отказаться от изменения количества команд с 32 до 48. В нынешних условиях такое предложение реализовать не удастся", - заявили в ФИФА.

Таким образом, на конгрессе ФИФА 5 июня, где планировалось принятие решения об увеличении числа участников мирового первенства, предложение выноситься не будет.

Напомним, что Мундиаль-2022 в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря, потому что только зимой в Катаре температура снижается. Матчи мирового турнира пройдут в семи городах, в них примут участие 32 национальные сборные.

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