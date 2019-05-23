В Центральной избирательной комиссии Украины не успевают подготовиться к досрочным выборам в парламент по действующей системе закупок. Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"По действующей – нет", - сказала она на брифинге в четверг в Киеве.

Кроме того, глава ЦИК посетовала, что заявление замминистра экономического развития и торговли Максима Нефьодова об избирательных закупках не отвечает действительности.

"Несмотря на те примеры, которые приводил нам Максим Нефьодов, сравнивая закупки для избирательного процесса и для цирков, которые путешествуют по Украине, - это не одно и то же", - сказала она.

Также Слипачук подчеркнула, что действующие нормы не позволяют осуществить все закупки, особенно в двухмесячный период кампании.

"Я ожидаю и от президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров немедленного принятия соответствующих решений, которые позволят провести внеочередные выборы депутатов 21 июля 2019 года в соответствии с законами Украины", - констатировала она.

Среди прочего Слипачук отметила, что есть несколько вопросов, которые касаются избирательного процесса, а именно устарелость некоторых норм и несоответствие норм закона "О выборах народных депутатов", которые действуют сегодня.

Как ранее писала "Страна", 22 мая нардепы отказались включить в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады два законопроекта о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов президентский (№10319) и альтернативный (№10319-1), а также законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса" (№10317).

Досрочные выборы в Верховную Раду Украины были назначены на 21 июля.