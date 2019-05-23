В четверг, 23 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на украинский форум интернет-деятелей iForum в Киеве, где выступил перед зрителями. Он выступал на русском языке.

Зеленский сразу извинился за "рамки" металлоискателя на входе, которые установили на iForum, назвав их появление "очень символичным". Зеленский призвал придумать альтернативу и заявил, что это может быть стартапом.

"Я буду первым заказчиком этого стартапа, так что кто-то может разбогатеть", - сказал он, добавив, что "мы должны меняться, иначе у нашей страны нет шансов". Данный отрезок речи иллюстрировались слайдами про роботов и солнечные батареи.

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Владимир Зеленский был заявлен спикером iForum'a еще до победы на выборах президента, поэтому до последнего многие сомневались, что он придет. Тем не менее, в отличие от мэра Киева Виталия Кличко, пришел. Многие на форуме не скрывали, что пришли туда из-за президента.

В ходе своего выступления Зеленский называл депутатов "чуваками" и критиковал "политическую факинг систему". В этом контексте он отметил, что конкретные люди не дают внедрять инновации в Украине, проиллюстрировав свою речь слайдами с Ляшко и российской Государственной Думой, якобы решившей внедрять новое летоисчисление.

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"Есть нормальные мировые, всем известные примеры. Вот пример мне нравится Африки. Успешно перескочила проводную телефонную связь сразу перешла к мобильной. Да, они прошли этот этап. Да, у них было такое состояние, у них была такая жизнь, но они нашли путь. Они минуют эти ямы. Ямы вчерашнего дня. Отсутствие они делают реальным преимуществом, преимуществом каждого жителя их страны. К примеру мы, у нас много проблем, это правда, много факапов. Но отсутствие электросетей может привести правительство, реально может шагать в сторону возобновляемой энергетики, а отсутствие банковской инфраструктуры (...) можно идти к цифровому банкингу", - заявил Зеленский.

Кроме того, во время выступления Зеленский анонсировал, что уже в понедельник, 27 мая, будет запущен проект "Лифт", куда любой человек сможет направить идеи своих стартапов. "Самые крутые из них будут отбирать и внедрять", - сказал президент.

Его речь про Африку сопровождалась следующим слайдом:

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Зрители его приветствовал тепло, после его речи половина присутствующих побежала из зала. Модератору Алексею Масю пришлось отметить, что у них ещё есть и другие спикеры.

Видео: youtube.com/Радіо Свобода

Напомним, что Зеленский ранее в этот же день оставил на постах двух уполномоченных Порошенко.