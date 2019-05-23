Среди тех, кто определился за кого голосовать на досрочных выборах в Верховную Раду, 39,9% избирателей готовы отдать голоса за пропрезидентскую партию "Слуга народа" и 11,2% за "Оппозиционную платформу - За жизнь". На третьем месте "Блок Петра Порошенко - Солидарность" с 9,9% голосов.

Такие результаты показал роллинговый опрос Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований им. А. Яременко, проведенный 20-23 мая, передает "112 Украина".

Отмечается, что всего в Верховную Раду, по состоянию на данный момент, имеют шансы попасть пять политических партий, еще одна - на грани попадания.

В пятерку лидеров также выходят "Батькивщина" (9,6%) и партия "Сила и честь" (5,7%). Теоретические шансы попасть в парламент есть у "Гражданской позиции", которая пока не дотягивает до пятипроцентного барьера - 4,3%.

В опросе приняли участие 2 тысячи респондентов, а статистическая погрешность составила не более 2,2%. Исследование было проведено в 24 областях Украины и Киеве, за исключением Крыма и оккупированной части Донбасса.

Стоит отметить, что роллинговое исследование предусматривает постоянное обновление базы данных опроса путем замены части данных на более "свежие". К примеру, путем добавления определенного количества "новых" анкет и изъятием такого же количества "старых". Каждая волна такого опроса проводится на одинаковых по своим параметрам выборках респондентов, при этом респонденты в выборке каждый раз новые.

Видео: YouTube/112 Украина

Ранее опрос показал, что роспуск Рады поддерживают более 70% украинцев.

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