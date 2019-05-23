В Венецианской комиссии (Комиссия за демократию через право Совета Европы) получили запрос с просьбой оценить закон о тотальной украинизации. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Совета Европы.

Президент Венецианской комиссии получил 22 мая письмо с просьбой к Венецианской комиссии предоставить заключение по закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного языка", передает Интерфакс-Украина.

Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля. В итоге, 15 мая, занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко подписал его.

Как сообщала "Страна", "Оппозиционная платформа" подготовила обращение в Конституционный суд по закону о тотальной украинизации. В обращении указывается, что ряд статей закона не соответствуют Конституции Украины. Так, в частности, ст. 6-7 закона устанавливают новую обязанность для граждан Украины.

Олеся Медведева разбиралась в законе о тотальной украинизации в блоге "Ясно.Понятно".

Видео: youtube.com/Страна.ua