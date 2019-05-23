Вчера, 22 мая, донецкий Шахтер в 30 туре УПЛ сыграл вничью с киевским Динамо. "Горняки" выпустили на поле полурезервный состав, так уже принимали киевлян в ранге чемпионов страны.

Матч получился живым, ярким и запомнился голами, удалениями и высоким темпом игры. Счет открыл Виктор Цыганков с пенальти на 36 минуте встречи, а во втором тайме, "горняки" усилиями Тете отыгрались. В итоге результативная ничья - 1:1.

А под занавес встречи произошел эпизод, который немало повеселил и публику на стадионе, и телезрителей. Тете после стремительной атаки наносил удар по воротам буквально с трех метров, но каким-то чудом попал в штангу. После этого эпизода игрок Шахтера растянулся на поле, а голкипер Динамо Денис Бойко подбежал к бразильцу... и отшлепал его по попе.

Фото: footballua.tv

Напомним, что после этого матча прошла церемония награждения Шахтера золотыми медалями УПЛ, а затем на сцену вышли звезды украинской эстрады.