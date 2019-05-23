Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал назначение Руслана Хомчака главнокомандующим ВСУ. Об этом он написал в своем Twitter.

"Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии каждый день будет оставаться все меньше советского, но на деле будут внедряться западные стандарты. Вооруженные силы Украины должны стать в один уровень с лучшими армиями мира", - заявил Зеленский.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский сменил руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Вместо Виктора Муженко руководителем Генштаба стал Руслан Хомчак. О нем подробно читайте здесь.

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При этом Хомчак рассказал, чем займется на посту главы Генштаба в первую очередь.