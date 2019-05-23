От лица общественной организации "Спильна справа" в Верховный суд Украины подана жалоба относительно указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов.

"Спильна справа обжаловала незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховном суде Украины", - говорится на Facebook-странице главы "Спильной справы" Александра Данилюка, который является тезкой советника президента Зеленского, экс-главы Минфина в правительстве Владимира Гройсмана (2016-2018), также Александра Данилюка.

В заявлении "Спильной справы" отмечается, что "выборы в парламент должны проходить по открытым спискам", а кандидаты - "должны подавать декларации".

В понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины, после чего последовало заявление о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. После консультаций с главами фракций Зеленский подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Cпикер Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая. Указ о роспуске Рады и проведении внеочередных парламентских выборов вступил в силу 23 мая.

Накануне в Раду вынесли вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов. Эти предложения не приняли.

Фото: facebook.com/Oleksandr Danylyuk

"Страна" анализировала, почему депутаты провалили законы о выборах и отменит ли Конституционный суд роспуск Рады.

После консультаций в АП заявили, что дата парламентских выборов, которая предварительно устраивает президента Зеленского - 21 июля 2019. Мы разбирались, почему.